В Витебске за незаконный оборот наркотиков за неделю задержаны 4 человека

Фото УВД Витебского облисполкома

30 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители Витебска за неделю задержали двух белорусов и двух граждан Шри-Ланки за незаконный оборот наркотиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома. На территории Октябрьского района г.Витебска в течение недели сотрудники наркоконтроля задержали четверых потребителей дурмана. Так, проблемы с законом из-за наркотиков появились у двух граждан Шри-Ланки. У молодого человека и его подруги оперативники при задержании обнаружили 3 г мефедрона. Житель областного центра попал в поле зрения сыщиков из-за пристрастия к марихуане. Он привез наркотик домой, где и собирался употребить. Еще один житель Витебска вырастил наркосодержащее растение во дворе собственного дома. Собрать урожай мужчине помешали сотрудники милиции. В отношении всех задержанных следователи возбудили уголовные дела, а также на них составлены административные протоколы по ст.17.1 КоАП. Все факты были зафиксированы оперативниками в рамках рейдовых мероприятий. Они проходят во время реализации специальной программы "Мак". Ее целью является выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители Октябрьского РОВД Витебска напоминают, что граждане могут сообщить информацию обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств в ближайший отдел милиции или по телефону 102.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!