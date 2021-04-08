В Витебске за незаконный оборот психотропов задержаны три молодых человека

8 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В производстве следователей Витебского городского отдела Следственного комитета находятся три уголовных дела, обвиняемыми по которым признаны два парня и девушка в возрасте от 23 до 26 лет, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Согласно материалам уголовных дел, молодые люди в Telegram получали в феврале этого года информацию о месте расположения тайников с особо опасными психотропными веществами. Забрав их, они расфасовывали, раскладывали по тайникам психотропы и сбрасывали координаты главному в этой схеме. Во время расследования установлено, что обвиняемые не были знакомы, однако у них был один куратор. В феврале с разницей в один день троих молодых людей задержали во время закладок. Всего у них нашли более 800 г мефедрона и альфа-PVP.

"У фигурантов уголовных дел изъяты мобильные телефоны. Следователи назначили ряд экспертных исследований, в том числе технические экспертизы радиоэлектронных устройств, химические и биолого-генетические экспертизы", - рассказала Оксана Лазько.

В настоящее время двум витебчанам и жителю Лиозно предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) УК. Они допрошены и заключены под стражу.-0-