В Витебске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ограблен ювелирный магазин, сыщики задержали подозреваемого. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Преступление произошло вечером 27 ноября. В магазин зашел мужчина и попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами товара на сумму свыше Br113 тыс. Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Несколько цепочек он обронил в зале.

"На поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав витебской милиции и подразделения прилегающих областей. В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого - 30-летнего россиянина - задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного", - отметили в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.206 (покушение на грабеж в особо крупном размере) УК. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.-0-