В Витебске задержали закладчика наркотиков

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с ОМОН УВД в ходе оперативных мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ был задержан неработающий 26-летний житель Витебска. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

При проведении личного обыска было обнаружено и изъято 20 свертков, содержимое которых, согласно заключению экспертов, было признано особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP.

"Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков. Освободившись из мест лишения свободы в августе текущего года, он устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Успешно пройдя так называемую стажировку, мужчина отправился раскладывать товар, где и был задержан ", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Проводятся мероприятия по установлению его преступных связей.-0-