В Витебске завершено расследование дела о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией

19 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о распространении порнографии и вовлечении в занятие проституцией заведомо несовершеннолетней, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УКС по Витебской области.

По данным следствия, в сентябре 2019 года 26-летний уроженец Лепельского района познакомился в социальных сетях с девушкой, которой в то время было 17 лет. Несколько месяцев при личных встречах и в переписке мужчина, зная о возрасте девушки, склонял ее к добровольному оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Получив согласие потерпевшей на занятие проституцией и договорившись, что часть прибыли будет забирать себе, он искал для нее клиентов в интернете. Мужчина размещал объявления в сети, переписывался с многочисленными потенциальными клиентами, обсуждал с ними условия встречи для оказания интимных услуг.

В ночь с 1 на 2 ноября 2019 года обвиняемый привез девушку на своем автомобиле к месту встречи с потенциальным клиентом. После обсуждения стоимости услуг, последний пошел снять деньги в банкомате. Однако через некоторое время вернулся с милиционерами. Пара была доставлена в отдел для разбирательства. Таким образом, обвиняемый по не зависящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел.

При расследовании также установлено, что мужчина в 2018-2019 годах изготовил четыре порнографических изображения, которые отправил в социальных сетях различным людям.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшую и свидетелей. Изъяты и осмотрены мобильные телефоны. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, в том числе технической экспертизы радиоэлектронных устройств и культурологической экспертизы. Установлено, что фотоизображения, которые обвиняемый высылал пользователям в интернете, являются порнографическими материалами.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч.2 ст.171-1 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) УК. Фигурант заключен под стражу. Ранее он не был судим.

Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-