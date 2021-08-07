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07 августа 2021, 11:10

В Витебске завершено расследование о подготовке к организации массовых беспорядков

Фото УСК по Витебской области
Фото УСК по Витебской области

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков и обучении граждан для участия в них, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 22 марта текущего года сотрудник милиции в форменном обмундировании подъехал на служебном автомобиле к опорному пункту в Витебске. Пока он ждал коллегу, к машине подбежал мужчина и прикрепил на заднее стекло транспорта наклейку с незарегистрированной символикой и надписью "город наш 25.03". Его задержали. Им оказался ранее не судимый 35-летний сторож одного из предприятий Витебска. В ходе личного обыска при себе у него были обнаружены и изъяты две обратные стороны от наклеек.

Установлено, что мужчина, являясь подписчиком деструктивных Telegram-каналов, поддался на их призывы к организации массовых беспорядков. Он собирал информацию в интернете о том, как воспрепятствовать действиям сотрудников правоохранительных органов по пресечению совершаемых правонарушений. В частности, о способах связи при участии в несанкционированных массовых мероприятиях, оказании сопротивления, перемещении на местности, использовании личных транспортных средств, установлении наблюдения за движением транспорта сотрудников и передаче этой информации другим участникам массовых беспорядков, о местах расположения и маршрутах движения милиционеров. В последующем он передавал полученную им информацию другим людям в мессенджерах, тем самым обучая и подготавливая их к массовым беспорядкам.

В ходе подготовки к противоправным действиям мужчина также приобрел 504 пиротехнических изделия, в числе которых имитирующие гранаты, страйкбольные мины, дымовые шашки и петарды, изготовил и хранил в своем гараже 76 ежей, которые планировал использовать в ходе массовых беспорядков.

Также установлено, что в период с октября 2020 года по март 2021 года он систематически наносил на здание одного из предприятий Витебска надписи. Несмотря на меры по устранению результатов его преступной деятельности, он продолжал портить имущество. Вред причинен на сумму более Br235.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Проведен следственный эксперимент и очная ставка. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных ГКСЭ. Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, пиротехнические изделия пригодны для использования по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования, 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.1 ст.293 (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти, приготовление к участию в массовых беспорядках), ч.3 ст.293 (обучение и иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), ст.341 (порча имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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беспорядки Витебск расследование Следственный комитет
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