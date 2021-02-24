В Витебске завершили расследование уголовного дела об оскорблении милиционера

24 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении представителя власти, сообщил БЕЛТА начальник УСК по области Павел Игнатов.

По данным следствия, 3 октября 2020 года 21-летняя жительница Витебска на публичной странице одной из групп в Instagram оставила комментарий с оскорблением в адрес милиционера в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. По результатам расследования уголовного дела девушке предъявлено обвинение по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. В настоящее время в суд уже направлено 9 уголовных дел по вышеуказанной статье", - рассказал Павел Игнатов.

Павел Игнатов. Фото из архива

Он добавил, что подразделениями УСК по Витебской области возбуждено более 300 уголовных дел о преступлениях, которые связаны с нарушением общественного порядка, применением насилия и поступлением угроз, во время проведения выборов и подведения их итогов. Потерпевшими по ним проходят сотрудники ОВД, военнослужащие внутренних войск, депутаты, председатель участковой избирательных комиссий и другие граждане. Распространенными являются преступления об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК).

Ранее следственное управление УСК по области в суд направило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя областного центра, который в августе 2020 года отправил девушке-преподавателю Академии МВД в соцсети сообщения с угрозами. "Владелец учетной записи был установлен сотрудниками милиции и задержан. Мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. По данной статье в суд направлено 10 уголовных дел. Мы продолжаем совместно с оперативными службами работу по выявлению таких граждан и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. Призываем не поддаваться на призывы к противоправным действиям, думать о последствиях, себе, своих близких и нашей стране", - добавил начальник УСК по Витебской области.-0-