Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:58 На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии Экономика
11:56 В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево Происшествия
11:54 В Минске за насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело Происшествия
11:51 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа Общество
11:46 В витебской многоэтажке из-за неисправного холодильника загорелась квартира Происшествия
11:45 Житель Жлобина создал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек легкого поведения Происшествия
11:41 Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат Президент
11:36 Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска Регионы
11:35 Кубинский боксер Хулио ла Крус стал олимпийским чемпионом в весе до 91 кг Спорт
11:33 Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7% Экономика
11:26 В России за сутки выявили 22 660 случаев заражения COVID-19 В мире
11:23 Лукашенко подарили хрустальный мост Президент
11:15 Пункты сбора акции "В школу с добрым сердцем" работают во всех районах Гродненской области Регионы
11:11 "Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман Президент
11:06 Крупнейшая система океанских течений почти достигла коллапса В мире
11:05 Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее Президент
11:03 Пять лет колонии в условиях поселения - в Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с гибелью девочки Происшествия
11:01 Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим Президент
10:59 Главы государств Центральной Азии обсудят интеграционные форматы партнерства в Туркменистане В мире
10:55 Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии В мире
10:53 В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн Экономика
10:39 РЕПОРТАЖ: Нетиповой жилстрой в Витебске - кто за него берется и что из этого получается Регионы
10:35 В старом русле Днепра в Речице утонул мужчина Происшествия
10:33 Жилая застройка и станция метро "Дом Печати" - как к 2030 году изменится ул.Сурганова в Минске Регионы
10:32 В Пружанском районе у сельчанина изъяли 20 л самогона и 600 л браги Происшествия
10:29 Лукашенко сегодня находится с рабочей поездкой в Гродно Президент
10:29 Белгосфилармония приглашает окунуться в магию звуков фортепианной музыки Культура
10:26 Белорусы в январе-июле купили валюты на $410,7 млн больше, чем продали Экономика
10:23 Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида Общество
10:19 Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
06 августа 2021, 11:46

В витебской многоэтажке из-за неисправного холодильника загорелась квартира

Фото Витебского областного УМЧС
Фото Витебского областного УМЧС

6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске 5 августа загорелась квартира на ул.Петруся Бровки, работники МЧС спасли четырех человек и эвакуировали еще троих. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В 12.11 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС Витебского гарнизона.

Прибывшим на место спасателям сообщили очевидцы, что в квартире на шестом этаже, откуда шел дым, могли находиться люди. Когда пожарные добрались до нужного этажа, они обнаружили, что входная дверь квартиры открыта, в коридоре на полу сидел мужчина, который не мог самостоятельно покинуть помещение, а на кухне находился еще один человек, растерявшийся в чрезвычайной ситуации. Мужчин вывели на свежий воздух, где их осмотрели медики. Как выяснилось, это были хозяин квартиры, 1985 года рождения, и его гость, 1965 года рождения.

В то же время спасатели приступили к тушению очага возгорания, которым оказался холодильник на кухне. Параллельно прибывшие дополнительные подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям занимались эвакуацией людей из смежных и вышележащих квартир. На восьмом этаже работники МЧС обнаружили женщину с грудным ребенком на руках, на них надели маски для спасаемых и вывели на улицу, где передали медикам, которые после осмотра доставили пострадавших в больницу. Из рядом расположенных квартир спасатели эвакуировали еще троих человек.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево
Фото из архива В Минске за насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело
Фото из архива Житель Жлобина создал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек легкого поведения
Фото из архива Пять лет колонии в условиях поселения - в Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с гибелью девочки
Фото из архива В старом русле Днепра в Речице утонул мужчина
Фото УВД Брестского облисполкома В Пружанском районе у сельчанина изъяли 20 л самогона и 600 л браги
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии "Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман
Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая
Женские лица бизнеса. Как Белинвестбанк стал сердцем притяжения для белорусских предпринимательниц
Топ-новости
Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска
Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида
О провокациях на выборах и молниеносной реакции Лукашенко. Эйсмонт и Кочанова вспоминают события 9 августа
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа
В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн
Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК по белорусским тренерам
Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7%
Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса
Начальник Генштаба ВС проведет 7 августа прямую телефонную линию
ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными
Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК
Балаба: Западу не нравится сильный лидер, который есть у Беларуси
ФОТОФАКТ: Необычный туристический маршрут появился на карте Гомельской области
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.