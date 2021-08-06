В витебской многоэтажке из-за неисправного холодильника загорелась квартира

6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске 5 августа загорелась квартира на ул.Петруся Бровки, работники МЧС спасли четырех человек и эвакуировали еще троих. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В 12.11 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС Витебского гарнизона.

Прибывшим на место спасателям сообщили очевидцы, что в квартире на шестом этаже, откуда шел дым, могли находиться люди. Когда пожарные добрались до нужного этажа, они обнаружили, что входная дверь квартиры открыта, в коридоре на полу сидел мужчина, который не мог самостоятельно покинуть помещение, а на кухне находился еще один человек, растерявшийся в чрезвычайной ситуации. Мужчин вывели на свежий воздух, где их осмотрели медики. Как выяснилось, это были хозяин квартиры, 1985 года рождения, и его гость, 1965 года рождения.

В то же время спасатели приступили к тушению очага возгорания, которым оказался холодильник на кухне. Параллельно прибывшие дополнительные подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям занимались эвакуацией людей из смежных и вышележащих квартир. На восьмом этаже работники МЧС обнаружили женщину с грудным ребенком на руках, на них надели маски для спасаемых и вывели на улицу, где передали медикам, которые после осмотра доставили пострадавших в больницу. Из рядом расположенных квартир спасатели эвакуировали еще троих человек.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-