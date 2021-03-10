В Витебской области арендаторы помещений задолжали около Br700 тыс.

10 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области пресек факты незаконного перезаключения договоров аренды с недобросовестными арендаторами, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

По закону здания и изолированные помещения, находящиеся в государственной собственности, подлежат сдаче в аренду через проведение аукционов в крупных городах страны. Из данного правила есть исключения. Одно из них - перезаключение договоров аренды с добросовестными арендаторами, которые не допускали просрочки в оплате.

КГК Витебской области во время проверки КУП "Центр недвижимости г.Витебска" установил многочисленные факты перезаключения договоров аренды без проведения аукционов с недобросовестными арендаторами, допускающими систематические просрочки платежей. Например, один из арендаторов систематически не вносил в установленный срок плату за нежилое помещение в центре Витебска. Несмотря на это, Центр недвижимости города не только не инициировал расторжение договора, но и заключил с данным субъектом новый договор аренды без аукциона. В данном случае не только нарушается законодательство, но и не поступают средства в бюджет в виде платы за право заключения договора аренды.

После вмешательства Комитета государственного контроля региона перезаключение договоров аренды с недобросовестными арендаторами производится только по результатам аукционов. В целом по Витебской области задолженность арендаторов составляет порядка Br700 тыс. Наибольшие долги имеют съемщики помещений Витебска (Br353,6 тыс.), Городокского (Br159,3 тыс.), Шумилинского (Br51,5 тыс.) и Полоцкого (Br30,4 тыс.) районов.-0-