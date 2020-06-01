В Витебской области нашли более двухсот минометных мин времен войны

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 200 минометных мин времен войны обнаружили за минувшие выходные в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

На кладбище в деревне Васюты (Витебский район) 30 мая при подготовке места для захоронения местного жителя рабочие наткнулись на подозрительные предметы. Проявив бдительность, они обратились в милицию. Всего при обследовании участка саперы обнаружили 120 минометных мин калибра 81 мм и 4 артиллерийских взрывателя времен Великой Отечественной войны. Как полагают специалисты, их скученность в одном месте объясняется тем, что во время войны боеприпасы свалили в одну яму.

Днем ранее, 29 мая, в лесу возле поселка Оболь (Шумилинский район) при проведении лесозаготовительных работ также обнаружили большой склад боеприпасов: 96 минометных мин калибра 50 мм и семь - калибра 82 мм.

Сейчас все находки военного времени вывезены в безопасное место и уничтожены саперами в/ч 5524 ВВ МВД.-0-