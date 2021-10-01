В Витебской области по сигналу о минировании эвакуировали более 5 тыс. человек

Фото УВД Витебского облисполкома

1 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня около часа дня в отделения милиции Витебской области поступили сообщения от руководителей различных организаций о минировании зданий, эвакуированы более 5 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома. Администрации организаций рассказали о поступивших на адреса их электронных ящиков письмах с угрозами о взрывах. Работники и персонал были немедленно эвакуированы. На место прибыли правоохранители. Саперами были обследованы территории учреждений. Взрывоопасных веществ не обнаружено. В настоящий момент устанавливается личность "минера". Следователями будет дана правовая оценка его действиям. Органы внутренних дел напоминают, что заведомо ложное сообщение об опасности является уголовно наказуемым деянием. И за это преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы, ответственность наступает с 14 лет. Если лжеминер моложе этого возраста, отвечать придется родителям серьезным штрафом, а также возмещением материальных затрат, понесенных специальными службами.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!