В Витебской области за сутки нашли пятерых заблудившихся в лесу человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за сутки нашли пятерых потерявшихся в лесу, сообщили БЕЛТА в МЧС.
26 сентября в 9.00 поступило сообщение, что в лесном массиве вблизи д.Юхновка Докшицкого района потерялся мужчина 1980 года рождения. "Уже в 9.45 потерявшийся вышел на звук СГУ АЦ", - рассказали в ведомстве.
В тот же день в 13.40 спасателям сообщили, что в лесном массиве вблизи города Сенно потерялся ребенок 2007 года рождения. В 14.08 он самостоятельно выбрался из лесного массива.
В 19.15 в МЧС поступило сообщение о трех потерявшихся в лесу вблизи д.Медведск Чашникского района: заблудились мужчина 1977 года рождения и две женщины 1977 и 1978 годов рождения. В 20.04 потерявшихся обнаружили сотрудники РОВД.
"В медицинской помощи никто из потерявшихся в этот день не нуждался", - отметили в МЧС.-0-