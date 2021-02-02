В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода - следователи ищут очевидцев

2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в результате которого погиб пешеход, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 1 февраля водитель фуры двигался по 12-му километру дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии (Григоровщина) по территории Витебского района. Примерно в 22.38 он сбил 57-летнего мужчину, который шел по проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Людей, владеющих информацией об обстоятельствах аварии, просят сообщить об этом в УСК по Витебской области по телефону 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-