В Витебском районе фургон сбил пешехода

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
17 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе фургон насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 19.00 на дороге Р49 вблизи деревни Селюты. По предварительной информации, 40-летний водитель фургона сбил внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину 1961 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался.
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии уточняются.-0-