6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево, спасателям пришлось деблокировать водителя и пассажира, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Подберезье спасателям поступило 5 апреля в 16.58. Водитель Volkswagen не справился с управлением. В результате ДТП он и пассажирка оказались заблокированными в салоне.

Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, рассказали в пресс-службе.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС