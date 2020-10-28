В Витебском районе нашли тело пропавшего мужчины

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе обнаружили тело пропавшего накануне мужчины, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Днем 26 октября в милицию обратилась жительница агрогородка Бабиничи и сообщила, что накануне около 14.00 ушел из дома ее 43-летний муж. Где он - неизвестно. По словам женщины, супруг злоупотреблял спиртным, но всегда приходил ночевать домой.

Оперативники начали поиск мужчины, отрабатывались различные версии случившегося. В итоге тело пропавшего обнаружили в одном из дворов агрогородка. По подозрению в совершении убийства задержаны несколько жителей Витебского района. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям всех участников трагедии.-0-