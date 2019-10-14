В Витебском районе столкнулись две легковушки, один человек погиб

14 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Витебском районе на 67-м км автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины сегодня вечером произошло ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, столкнулись автомобили "Мерседес" и "Рено". Три человека, которые ехали в "Рено", получили телесные повреждения, от которых один из них скончался на месте. Водитель "Мерседес" не пострадал.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Следователи просят очевидцев ДТП сообщить об известных обстоятельствах по телефону УСК по Витебской области 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-