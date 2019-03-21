В Витебском районе у россиянина изъяли более 30 коробок сигарет

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у жителя Смоленска более 30 коробок сигарет, которые он перевозил в легковом автомобиле, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Сегодня около 17.00 на дороге Витебск-Гомель вблизи агрогородка Октябрьская сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль под управлением 42-летнего жителя Смоленска. Мужчина без сопроводительных документов в салоне легковушки перевозил 32 коробки (по 50 блоков в каждой) белорусских сигарет.
Груз задержан, проводится проверка.-0-
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