В Витебском районе у россиянина изъяли более 30 коробок сигарет

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у жителя Смоленска более 30 коробок сигарет, которые он перевозил в легковом автомобиле, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Сегодня около 17.00 на дороге Витебск-Гомель вблизи агрогородка Октябрьская сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль под управлением 42-летнего жителя Смоленска. Мужчина без сопроводительных документов в салоне легковушки перевозил 32 коробки (по 50 блоков в каждой) белорусских сигарет.

Груз задержан, проводится проверка.-0-