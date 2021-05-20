В Волковыске горело здание хлебозавода

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысские спасатели ликвидировали пожар на территории хлебозавода. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 19 мая работник предприятия сообщил о пожаре в административно-производственном здании по ул.Зенитчиков. Расчеты спасателей и специалисты других служб экстренного реагирования незамедлительно направились к месту вызова. "Происходило пламенное горение в чердачном помещении, наблюдалось плотное задымление внутри двухэтажного кирпичного корпуса. Одновременно с проведением разведки спасатели подали в очаг горения три ствола и ликвидировали пожар", - рассказали в МЧС.

Внутри корпуса на момент пожара находилось около 70 человек. Они самостоятельно вышли на улицу. Работники предприятия также пытались с помощью порошковых огнетушителей справиться с возгоранием.

Огнем повреждена стропильная система и обрешетка кровли на площади 150 кв.м. Оборудование не пострадало. Технологический процесс предприятия на два часа приостанавливался. Предполагаемая причина пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС