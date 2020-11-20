В Волковыске мужчина избил до смерти своего знакомого

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске распитие спиртного привело к убийству: возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена на Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о том, что в одной из квартир в Волковыске обнаружено тело 34-летнего мужчины, поступило в милицию вечером 19 ноября. На место выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что мужчина пришел в гости к своему 40-летнему неоднократно судимому знакомому. Вместе они употребляли алкоголь. Во время распития между мужчинами возник конфликт. Хозяин избил гостя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначены экспертизы, допрошены свидетели.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый задержан.-0-