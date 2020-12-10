В Волковыске спасатели доставали из реки мужчину: он хотел проверить крепость льда

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске спасатели помогли оказавшемуся на хрупком льду мужчине, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о том, что на реке Волковыя в райцентре тонет человек, в службу 101 поступила вечером 9 декабря. Расчеты спасателей отправились на улицу Багратиона.
"На середине реки на потрескавшемся льду лежал мужчина. Боец МЧС надел спасательный жилет, обвязался страховочной веревкой и, используя лестницу-палку, направился к пострадавшему. При помощи круга и спасательной веревки мужчину вытащили на берег", - сообщили в МЧС.
Спасенным оказался местный житель 1988 года рождения. Он решил проверить крепость льда для планируемой рыбалки. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Толщина ледяного покрова на реке составляет 1-3 см.-0-