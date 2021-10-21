21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе мужчина из ревности поджег дом. Возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

По данным следствия, ночью 20 октября 33-летний житель Волковыска на почве ревности пытался совершить поджог частного дома одной из деревень района.

Накануне он узнал, что его знакомая приехала в этом дом к мужчине в гости. Подозреваемый в тот момент был пьян, поэтому решил поджечь дом.

Правда, сразу же сообщил своей знакомой, которой признался в содеянном. С возгоранием хозяин дома и гостья справились самостоятельно. Огнем повреждена входная дверь и оконная рама частного дома.

Следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Гродненской области осмотрели место происшествия. Допрошены подозреваемый, потерпевший, свидетели, назначено производство необходимых исследований.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.14, ч.2 ст.218 (покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Подозреваемый задержан.-0-