В Волковысском районе рабочий получил травму при ремонте кормового измельчителя

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего в Волковысском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Вечером 16 апреля рабочий одного из предприятий района чинил кормовой измельчитель. Во время работы ногу мужчины затянуло внутрь агрегата. 32-летнего пострадавшего без сознания госпитализировали.

"Следователь со специалистом УГКСЭ по Гродненской области осмотрел место происшествия. Изъята необходимая информация и записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы", - сообщили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку проводит Волковысский РОСК.-0-