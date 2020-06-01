В Воложинском районе автомобиль сбил пешехода

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе пешеход погиб под колесами автомобиля. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 30 мая около 00.35. По предварительной информации, на 47-м км автодороги М6 Минск - Гродно 25-летний водитель "Мицубиси" сбил 59-летнего пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов. Пешеход погиб на месте происшествия.

ГАИ просит пешеходов пересекать проезжую часть строго в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток нужно обозначать себя световозвращающим элементом.-0-