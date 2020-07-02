В Воложинском районе микроавтобус влетел в грузовик

Фото из Telegram-канала МВД
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе микроавтобус влетел в попутный МАЗ, семь человек оказались в больнице. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня около 10.00 на 81-м км автодороги М6 Минск - Гродно пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с попутным грузовиком МАЗ. В результате аварии пострадали семь пассажиров иномарки, все они доставлены в больницу", - проинформировала Ольга Чемоданова.
За рулем маршрутки находился мужчина 1983 года рождения. Он, по предварительной информации, уснул за рулем.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. -0-
Фото из Telegram-канала МВД