1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе легковушка насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, 31 июля ночью 21-летний местный житель, управляя автомобилем Renault, при выезде из поселка Радунь Вороновского района совершил наезд на 51-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

"Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, допрошены подозреваемый и свидетели. В отношении 21-летнего жителя Вороновского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК", - отметили в СК.-0-