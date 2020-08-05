Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около половины восьмого вечера 4 августа на одном из участков дороги Ивье - Липнишки - Бастуны - Радунь. По предварительной информации, водитель "Шкоды" выбрал небезопасную скорость движения. Легковушка оказалась за пределами проезжей части и в кювете перевернулась. "В больницу после ДТП доставили пассажирку автомобиля. 42-летняя женщина получила перелом предплечья", - сказали в ГАИ.
Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-