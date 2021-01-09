В Вороновском районе работники МЧС спасли тонувшего мужчину

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе работники МЧС спасли тонувшего человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 8 января. В 17.20 в МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что в озере в Вороновском районе вблизи деревни Парубишки тонет человек.

"Вероятнее всего события развивались следующим образом: мужчина приехал на озеро на рыбалку. При ловле рыбы на расстоянии 30 м от берега лед толщиной 4 см треснул, и человек провалился в воду. Рядом стоящие рыбаки подали ему палку, за которую тонувший держался до прибытия отделений МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС мужчина был извлечен из воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Он госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы с переохлаждением.-0-