В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле "Форд" на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.-0-