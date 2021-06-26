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26 июня 2021, 21:45

В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд"

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле "Форд" на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.-0-

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