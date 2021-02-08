В выходные от действий интернет-мошенников пострадали 8 жителей Гродненской области

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные от действий интернет-мошенников пострадали 8 жителей Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Действуют злоумышленники по уже известной схеме. Потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника банка, который сообщает о попытке списания денег и пытается выяснить конфиденциальные данные.
"За минувшие выходные на удочку интернет-мошенников попались 8 жителей Гродненской области. Всего в руки злоумышленников попало свыше Br6,3 тыс. Однако есть вероятность, что не все потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы", - рассказали в милиции.
Правоохранители напоминают, что сотрудники банка не будут звонить и узнавать реквизиты платежной карты. В милиции посоветовали не поддаваться на уговоры и сразу прекращать разговор, особенно если звонят с зарубежного номера.-0-