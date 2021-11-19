В Заславле легковушка сбила подростка

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле 14-летний пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Минского РУВД.

Сегодня в Заславле около 7.50 водитель 1992 г.р. на автомобиле "Мазда" ехал по ул.Советской в направлении автодороги Колодищи - Заславль. Вблизи остановки "Дехновка" он наехал на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Подросток был обозначен световозвращающими элементами.-0-