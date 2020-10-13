В Зельвенском районе зоотехника подозревают в краже 1,2 т чугуна с предприятия

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе с территории предприятия похитили 1,2 т чугунных изделий, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В краже подозревается 19-летний зоотехник. Летом в хозяйстве начался ремонт откормочного комплекса, демонтировались старые чугунные решетки. На них и обратил внимание работник. За два дня молодой человек вынес с территории предприятия изделий на сумму около Br450. Позже он планировал сдать похищенное в пункт приема металла.

В милиции отметили, что вопросы есть не только к работнику, но и к самому предприятию. В частности, во время июльской проверки в зарослях возле склада было обнаружено подготовленное к хищению зерно. Еще раньше возникали претензии к поврежденному ограждению предприятия, из-за чего у посторонних был свободный доступ на территорию.-0-