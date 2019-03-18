В Жабинковском районе обнаружено тело пропавшего в феврале местного жителя

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе в реке Мухавец обнаружено тело местного жителя, пропавшего больше месяца назад, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Мужчина 1964 года рождения ушел из дома 8 февраля, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. О пропаже сожителя в милицию сообщила его гражданская жена. По факту было возбуждено уголовное дело.
Утром 17 марта в дежурную часть Жабинковского РОВД позвонил работник одного из оздоровительных центров, расположенных на берегу Мухавца. Он сообщил, что вблизи санатория "Буг" в воде находится тело мужчины. Личность погибшего вскоре была установлена. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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