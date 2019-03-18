В Столинском районе обнаружено тело пассажира аэроглиссера

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе обнаружили тело утонувшего в феврале пассажира аэроглиссера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Тело 39-летнего жителя агрогородка Ольшаны обнаружили 15 марта в 14.50 в реке Припять вблизи деревни Семигостичи - в 400 м от места трагедии. Участвовавшие в поисковых мероприятиях местные жители нашли тело в яме на середине реки.

Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 11 февраля. Рабочий частного предприятия перевозил аэроглиссером на турбазу по льду 10 человек. Вблизи деревни Семигостичи лед проломился, судно опрокинулось. Три человека оказались в воде, один из них утонул. Двоих мужчин, 46 и 38 лет, удалось извлечь из воды. Старший умер до приезда скорой помощи, младшего госпитализировали в реанимацию. Столинский РОСК в отношении рабочего возбудил уголовное дело.-0-