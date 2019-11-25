В Жабинковском районе при пожаре погибла 88-летняя сельчанка

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе во время пожара погибла 88-летняя сельчанка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла сегодня в деревне Замошаны. Сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Центральной в Жабинковский РОЧС поступило в 12.18. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля обрушилась. Со слов соседей, в доме могла находиться хозяйка 1931 года рождения. Сотрудники звена газодымозащитной службы обнаружили женщину на кровати в жилой комнате под обрушившимися конструкциями здания.

Пенсионерка жила с племянником 1972 года рождения. На момент пожара его дома не было.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество, повредил стены. Причина происшествия устанавливается.-0-