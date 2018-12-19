19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе спасатели помогли косуле выбраться из камеры шлюза, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел днем 17 декабря. В 14.32 в РОЧС позвонил директор Жабинковского охотничьего хозяйства. Он сообщил, что на гидроузле в районе д. Новосады в камеру пропуска судов попала молодая косуля и самостоятельно не может выбраться. На место происшествия было направлено подразделение спасателей. При помощи спасательной доски работники МЧС отловили животное и, обвязав веревкой, подняли наверх.

Косулю осмотрели ветеринары и передали представителям охотничьего хозяйства. Животное выпустили в естественную среду обитания.-0-