В Жабинковском районе устанавливают обстоятельства расстрела в годы войны более 270 мирных граждан

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жабинковского района изучает обстоятельства массового расстрела мирных граждан в годы войны в агрогородке Ленинский, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Новые обстоятельства установлены в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По показаниям очевидцев, в октябре 1942 года на территории нынешнего агрогородка были расстреляны более 270 человек.

"О месте массового расстрела мирных жителей рассказала учитель истории Ленинской средней школы Валентина Камович. Она узнала эту информацию от очевидцев, которых, к сожалению, сегодня уже нет в живых", - отметили в прокуратуре.

О том, что события происходили именно в 1942 году, свидетельствуют и выписки из журнала боевых действий 310-го полицейского батальона (впоследствии 3-й батальон 15-го полицейского полка), представленные историком Жабинковского района Анатолием Бензеруком.

Официальная информация о перезахоронении расстрелянных граждан в другое место отсутствует.

Специализированный поисковый отряд с участием прокурора района осмотрел участок предполагаемого места гибели мирных граждан. На месте изъяты 40 фрагментов металлических гильз к огнестрельному стрелковому оружию.-0-