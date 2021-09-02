В Житковичском районе мотоциклист врезался в легковушку

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Р88 мотоциклист врезался в автомобиль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 1 сентября примерно в 10.50. 26-летний мотоциклист на "Ямахе" ехал по автодороге Р88 Житковичи - Давид-Городок в направлении Турова. "При совершении обгона на обозначенном перекрестке и в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Пассат" под управлением 66-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево", - рассказали в УГАИ.

Мотоциклист получил травмы и госпитализирован в реанимацию Житковичской ЦРБ.

"Находясь за рулем любого транспортного средства, соблюдайте все требования дорожных знаков и разметки. Помните, что в зоне действия знака 3.20.1 "Обгон запрещен" выезжать на встречную полосу строго запрещено, как и совершать обгоны на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах и эстакадах. Всегда соблюдайте безопасный скоростной режим и при маневрах будьте предельно внимательными, бдительными и разумными. Так вы не навредите ни себе, ни другим участникам дорожного движения", - напомнили в областной Госавтоинспекции.-0-