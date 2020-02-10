В Жлобине микроавтобус сбил на пешеходном переходе девочку

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине грузовой микроавтобус ГАЗ сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

ДТП произошло днем 8 февраля на улице Первомайской райцентра. Предварительно установлено, что 28-летний водитель ГАЗа проезжал перекресток на красный сигнал светофора и совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток вместе с матерью пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. В ДТП несовершеннолетняя получила травмы. Ее госпитализировали в Жлобинскую центральную райбольницу.

По информации инспектора, всего за прошедшие выходные в Гомельской области зарегистрировано 39 аварий с материальным ущербом и три ДТП, в которых были травмированы три пешехода.-0-