В Жлобине завершено расследование о ложном доносе на милиционера

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Жлобина, который выдумал историю о совершенном в отношении него преступлении, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Вечером 16 августа обвиняемый был дома со своей сожительницей и распивал спиртное. Под воздействием алкоголя молодой человек устроил скандал и пригрозил девушке, что придумает повод вызвать домой милицию. Несмотря на ее уговоры одуматься, парень позвонил ночью на 102 и сообщил, что 9 августа на центральной площади Жлобина сотрудники милиции причинили ему телесные повреждения.

К заявителю отправилась следственно-оперативная группа. Следователь предупредил горожанина об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и принял заявление. Мужчина изменил свою первоначальную версию событий и рассказал, что инцидент с милиционерами произошел вечером 13 августа на ул.Полевой. Молодой человек утверждал, что один из сотрудников милиции дубинкой сломал ему палец на ноге.

Следователи проверили информацию. Установлено, что в указанное время мужчина был дома. Он обращался к медикам по поводу бытовой травмы пальца за несколько дней до описанных в заявлении событий. "На станции скорой медицинской помощи 9 августа зафиксирован его утренний звонок с просьбой о помощи. Прибыв по вызову, медработники обнаружили в квартире изрядно выпившего молодого человека, который невнятно жаловался на боль в спине и пальце. Ему вкололи обезболивающее и порекомендовали обратиться в поликлинику. Однако "больной" проигнорировал визит к терапевту", - рассказала Мария Кривоногова.

Отмечается, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, заведомо ложное сообщение в органы внутренних дел, агрессивное поведение по отношению к сожительнице.

Еще на стадии доследственной проверки мужчина признался: он солгал, что сотрудники милиции причинили ему телесные повреждения. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Жителю Жлобина предъявлено обвинение по ч.2 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в тяжком преступлении) УК. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-