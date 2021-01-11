11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе мужчина ударил ножом соседа по даче. Патрульные задержали нападавшего и оказали помощь раненому. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Вечером 5 января в Светлогорский РОВД позвонила местная жительница и рассказала, что в дачном поселке знакомый ударил ее мужа ножом и уехал на дизеле в направлении райцентра.
К счастью, жизненно важные органы мужчины не пострадали, и раненый вместе с женой на автомобиле поспешили в Светлогорск на железнодорожную станцию. Там они подробно рассказали дежурному наряду милиции о случившемся.
"Оказалось, что конфликтная ситуация произошла в дачном поселке Жлобинского района из-за несогласованного переноса ограждения между домовладениями. Во время разговора на повышенных тонах 67-летний житель Светлогорска достал нож и ударил им 42-летнего соседа", - отметила Ольга Чемоданова.
Сотрудники милиции расспросили о приметах нападавшего. Как только на станцию прибыл дизель, подозреваемого задержали. У него был нож.
Раненому мужчине патрульные оказали первую медпомощь и передали врачам.
По факту причинения телесных повреждений Жлобинский РОВД проводит проверку. Назначены экспертизы.-0-