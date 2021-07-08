В Жодино администратора экстремистского Telegram-канала приговорили к 3 годам ограничения свободы

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино администратора экстремистского Telegram-канала, 26-летнюю местную жительницу, приговорили к 3 годам ограничения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

"С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих вину обстоятельств, суд признал ее виновной в инкриминируемых деяниях. На основании ч.1 ст.342 и ст.369 УК ей назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По материалам дела, администратор одного из Telegram-каналов с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе, с октября 2020 года по март 2021-го разместила сообщения, содержащие призывы к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и оказанию неповиновения законным требованиям представителей власти.

В сообщениях фигурантка уголовного дела указывала порядок действий, время и место их проведения, маршруты и схемы движения, давала рекомендации во избежание задержания и идентификации личности.

Кроме того, 3 ноября 2020 года, используя электронное устройство с доступом в интернет, в том же мессенджере она опубликовала сообщение, содержащее негативную оценку председателя Совета Республики Национального собрания в связи с выполнением ею служебных обязанностей. Оскорбление содержало ненормативную форму речевого выражения, добавили в прокуратуре.

В суде обвиняемая вину признала в полном объеме.-0-