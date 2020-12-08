В Жодино четверо мужчин жгли шины и рубероид на дороге - расследование завершено

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Ночью 14 октября четверо мужчин - в возрасте от 21 до 43 лет на автодороге Р53 в Жодино разместили и подожгли автомобильную шину и фрагменты рубероида. "Своими действиями они создали неудобства водителям - те были вынуждены объезжать препятствия по встречной полосе движения. Это повлекло создание аварийной обстановки для участников дорожного движения и могло спровоцировать ДТП. Трое мужчин были задержаны на месте преступления, четвертый - спустя несколько часов", - рассказали в СК.

По данным следствия, идея поджечь что-нибудь в городе возникла у троих мужчин во время распития спиртных напитков. Тогда 22-летний мужчина разместил сообщение об этом в местном чате в Telegram. 43-летний участник чата, увидев сообщение, предложил помочь и сообщил, что у него есть автомобильная покрышка, куски рубероида и бензин. После этого четверо мужчин приехали на такси к месту совершения преступления, где разбросали и подожгли данные предметы.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, заключения экспертных исследований.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство, совершенное группой лиц) УК. В отношении них примененная ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-