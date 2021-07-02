В Жодино годовалая девочка ногой застряла в скамейке

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино помощь спасателей понадобилась годовалой девочке. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.23 спасателям поступило сообщение, что необходима помощь ребенку в парке отдыха, нога которого зажата в скамейке. "Прибывшим спасателям стало известно, что мама с годовалой дочкой гуляли в парке. Когда они присели на скамейку, девочка засунула левую ногу между досками. Самостоятельно достать ее не получилось", - рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью лома разжали доски и освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась.-0-