15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о том, что на улице Медовой в Жодино мужчину засыпало грунтом, спасателям поступило днем 14 июня. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что хозяин на своем подворье проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной 3 м, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.
Работники МЧС при помощи специального инструмента извлекли пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.-0-
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