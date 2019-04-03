Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в Копыльском районе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копыльским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования рабочего, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Инцидент произошел 25 марта на территории молочно-товарной фермы. Велись ремонтные работы по текущему обслуживанию вентиляционных каналов на крыше. "Рабочий строительной бригады упал с высоты 7 м. От полученных тяжких телесных повреждений 29-летний мужчина скончался в больнице", - проинформировала Татьяна Белоног.
Следователем с участием эксперта и сотрудника Департамента государственной инспекции труда зафиксирована следовая картина на месте происшествия. "На основании собранных данных установлено, что травматизму способствовали нарушения в организации работы по охране труда, техники безопасности, ненадлежащий контроль за работниками со стороны ответственного лица - прораба. К ремонту были допущены лица, не прошедшие инструктаж, а работы на высоте проводились без специальных средств защиты, страховочных поясов", - рассказала Татьяна Белоног. По результатам доследственной проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Выявленные расследованием нарушения законодательства, а также причины и условия производственного травматизма будут изложены в представлении, которое внесут в компетентные органы.-0-
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