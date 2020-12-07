В Жодино один из братьев ударил другого ножом за детские обиды

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поножовщина между родными братьями случилась в Жодино, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

События произошли в одном из общежитий города. Два молодых человека 24 и 27 лет вместе смотрели сериал и пили пиво. "По словам младшего брата, то ли на фоне употребления пива, то ли еще из-за чего-то он вспомнил накопившиеся еще с детства обиды, сходил на кухню за ножом и ударил своего обидчика. В результате у старшего брата диагностировано проникающее ранение брюшной полости с повреждением левой доли печени", - рассказали в УВД.

Ранее братья в поле зрения правоохранителей не попадали, какой-либо информации о конфликтах между ними не поступало.

За причинение тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.-0-