В Жодино угонщик авто сам позвонил в милицию и сознался в преступлении

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино угонщик автомобиля сам позвонил в милицию и сознался в совершении преступления, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Поднадзорный сообщил инспектору уголовно-исполнительной инспекции Жодинского ГОВД, что совершил угон транспортного средства. На стоянке во дворе его дома правоохранители обнаружили автомашину "Опель Астра", которую, по словам мужчины, он недавно угнал. Сотрудники милиции созвонились с владельцем транспортного средства, который подтвердил, что его автомобиль действительно отсутствует в том месте, где он его оставил.

"Во время разбирательства было установлено, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на стоянке вблизи магазина по ул.Сухогрядской неправомерно завладел автомобилем "Опель Астра", который ему удалось открыть и завести. Мужчина пояснил, что осознал противоправность своего деяния и раскаялся", - рассказали в УВД.

То обстоятельство, что мужчина сознался в совершенном преступлении, смягчит его вину. Вместе с тем санкция статьи за угон транспортного средства предусматривает до пяти лет лишения свободы.-0-