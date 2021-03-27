27 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Жодино возбуждено уголовное дело в отношении администратора деструктивного чата в Telegram, сообщил БЕЛТА начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Андрей Лис.
По данным следствия, 26-летняя неработающая жительница города с октября прошлого года по настоящее время являлась администратором чата в мессенджере Telegram.
В ходе изучения чата установлено, что там решались вопросы по месту, времени сбора людей, их участию в региональных протестах. Администратор чата призывала его участников к беспорядкам и выходу на улицы города.
Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) Уголовного кодекса Республик Беларусь.
Подозреваемая задержана и допрошена следователем. Она дает признательные показания и раскаивается в содеянном. Расследование дела продолжается.-0-