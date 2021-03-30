В Жодино задержан закладчик пара-метилэфедрона

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Жодинского ГОВД в ходе мероприятий по установлению лиц, занимающихся распространением наркотиков, задержали 25-летнего жителя Толочинского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Молодой человек был неоднократно судим за кражи и угон, а также получил судимость за незаконный оборот наркотиков в России. Имея определенный опыт с запрещенными веществами, он решил продолжить этим заниматься в Беларуси и связался с одним из интернет-магазинов. После пары пробных закладок "пустышек" молодому человеку стали доверять первые мелкооптовые партии, которые в среднем составляли 60-80 г. Это 30-40 закладок, которые он успевал сделать за один-два дня.

По словам задержанного, он начал делать закладки около двух недель назад. Спустя примерно неделю его уже отправили действовать в Минске и окрестностях. Специально для этих целей он снял квартиру. Оптовые партии забирал в пригороде столицы, на квартире для конечных потребителей делил их на дозы и делал закладки, успев "заминировать" несколько районов города.

В Жодино молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля практически сразу после того, как разложил наркотик. Информацию о последних закладках передать в магазин не успел, поэтому оперативникам удалось изъять наркотик более чем из 30 тайников - 65 г пара-метилэфедрона. При отработке полученной информации удалось изъять еще несколько закладок из ранее разложенных партий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.-0-